Sorgu'nda Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kur'an kursunun 4-6 yaş gurubu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Stadı'ndaki törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, 4-6 yaş Kur'an kurslarının öneminden bahsetti.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın da "Sorgun Müftülüğü olarak her alanda aziz milletimizin hizmetindeyiz. Bu hizmeti 163 cami, 320 din gönüllüsü kardeşimizle birlikte coşku ve heyecanla yapıyoruz. Özellikle 4-6 yaş eğitimine büyük önem veriyoruz. Müftülüğümüz tarafından hazırlanan programlara desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız İhsan Emre Aydın'a, programımıza katılan Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan'a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle güzel programların yapılmasına imkan sunan yüce devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.