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        Sorgun Belediyespor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi

        Yozgat 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne (BAL) yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:21
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        Sorgun Belediyespor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi
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        Yozgat 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne (BAL) yükseldi.

        Sorgun Stadyumu'nda Yozgat İl Özel İdarespor’u 1-0 yenenen Sorgun Belediyespor futbol takımı şampiyon oldu.

        Kentte, Yozgat Bozokspor'un 3. Lig'e yükselmesiyle gelecek sezen Sorgun Belediyespor Yozgat'ı BAL'da temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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