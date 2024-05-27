Sorgun Belediyespor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi
Yozgat 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne (BAL) yükseldi.
Yozgat 1. Amatör Küme'de mücadele eden Sorgun Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne (BAL) yükseldi.
Sorgun Stadyumu'nda Yozgat İl Özel İdarespor’u 1-0 yenenen Sorgun Belediyespor futbol takımı şampiyon oldu.
Kentte, Yozgat Bozokspor'un 3. Lig'e yükselmesiyle gelecek sezen Sorgun Belediyespor Yozgat'ı BAL'da temsil edecek.
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