Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.
İ.D. (31) yönetimindeki 43 AY 901 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi stadyum mevkisinde O.K. idaresindeki 66 KK 841 plakalı minübüsle çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki D.D. (27), E.D. (5) ve A.D. (5), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.