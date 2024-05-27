Sorgun'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi

"Hayır çarşısı" adıyla açılan kermeste yiyecek, içecek ve giyeceklerin satışa sunulduğunu ifade eden Yaykın, "Kermesimizde kadınlar tarafından hazırlanan pasta, börek, tatlı gibi yiyeceklerin yanı sıra, kuru gıda yer alıyor. Kermesimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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