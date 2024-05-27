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        Yozgat'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde İsrail'i protesto etti

        Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:23
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        Yozgat'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde İsrail'i protesto etti
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Üniversite yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun öğrencileri tebrik etti.

        Dünyanın dört bir yanında yaşanan acı ve zulümlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Yaşar, "Özellikle, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam, insanlık onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir trajedi olarak karşımızda durmaktadır. Bir üniversite olarak bilimin, aklın ve vicdanın ışığında hareket etmek zorundayız. Filistin'de yaşananlar, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı, evlerin yıkıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insani ve ahlaki sorumluluğumuza aykırıdır." dedi.

        Yaşar, Filistin'de yaşanan zulme karşı sessiz kalınamayacağını anlatarak, "Filistin halkına yapılan zulmü kınıyor ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz. Onlara dualarımızla ve elimizden gelen yardımlarla destek olmalıyız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından mezun öğrenciler omuzlarında Filistin bayrağı ve atkısıyla sahnede kep attı, Filistin bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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