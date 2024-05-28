Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Çekerek'te ceviz ağaçlarında hastalık kontrolü yapıldı

        Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ceviz ağaçlarında hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:48 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekerek'te ceviz ağaçlarında hastalık kontrolü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ceviz ağaçlarında hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirdi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Saltık, ziraat mühendisleri tarafından köylerde ceviz ağaçlarında hastalık kontrollerinin yapıldığını söyledi.

        Kontrollerde, ceviz ağaçlarında tespit edilen hastalık ve zararlılar hakkında üreticilere bilgi verildiğini ifade eden Saltık "Bu bilgiler doğrultusunda, zararlıların kontrolü ve hastalıkların önlenmesi için yapılması gereken işlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Amacımız, üreticilerin sorunlarına hızlı ve etkili çözüm üretmek, verimi ve kalitesini yükseltmektir." dedi.

        Alıçlı köyünde ceviz üreticisi Osman Akyol da ekiplerinin ceviz ağaçlarını kontrol ettiğini belirterek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

        Benzer Haberler

        Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
        Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde İsrail'i protesto etti
        Yozgat'ta üniversite öğrencileri mezuniyet töreninde İsrail'i protesto etti
        Sorgun'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        Sorgun'da Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
        Sorgun Belediyespor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi
        Sorgun Belediyespor Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi
        Sorgu'nda Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
        Sorgu'nda Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi