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        Yozgat'ta sağanak etkili oldu

        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:26
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        Yozgat'ta sağanak etkili oldu
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        Yozgat'ta sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.

        Kentte kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.

        Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve Karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

        Öte yandan Yerköy'ün Saray köyünde ise tarlalarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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