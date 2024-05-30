Yerköy'de güvercin hırsızları yakalandı

Hüyük, Altmışevler ve 100. Yıl mahallelerinde kümeslerden farklı zamanlarda yaklaşık 100 güvercinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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