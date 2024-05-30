Yerköy'de güvercin hırsızları yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Hüyük, Altmışevler ve 100. Yıl mahallelerinde kümeslerden farklı zamanlarda yaklaşık 100 güvercinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.S. (17), Y.H. (16) ve H.E. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ele geçirelen güvercinlere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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