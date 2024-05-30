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        Yerköy'de güvercin hırsızları yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:54
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        Yerköy'de güvercin hırsızları yakalandı
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        Hüyük, Altmışevler ve 100. Yıl mahallelerinde kümeslerden farklı zamanlarda yaklaşık 100 güvercinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.S. (17), Y.H. (16) ve H.E. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ele geçirelen güvercinlere el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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