Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan öncülüğünde çevre temiziği etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Vali Özkan, kurum müdürleri ve gönüllü vatandaşlar, ormanlık alanda yürüyüş yaparak çöperi topladı.

Özkan, yaptığı açıklamada, hem orman yangınlarına yönelik muhtemel riskleri bertaraf etmek hem de temiz bir çevre ve doğa vurgusu yapmak adına Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Özkan, "Geçen hafta itibarıyla kent genelinde orman yangınlarına karşı gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çok geniş ve detaylı bir hazırlık çalışması yaptık. Gerek orman ekiplerimizle gerek diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alınması gereken tedbirler ve bu hususta yapılması gereken faaliyetleri detaylı bir şekilde planladık. Bu hazırlıklara rağmen en büyük katkı insanımızın olacak. Bu konuda bizlere verecekleri destek ve gösterecekleri dikkat önemli olacaktır." dedi.