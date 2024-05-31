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        Sorgun'da girişimcilik destekleri tanıtıldı

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde "Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:24
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        Sorgun'da girişimcilik destekleri tanıtıldı
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        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğinde "Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda, KOBİ uzman yardımcısı Mehmet Yaşar, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler, başvuru süreçleri ve desteklenen alanlar hakkında bilgi verdi.

        Üst limiti 2 milyon liraya kadar olan Girişimci Destek Programı'na başvuruların alınmaya başlandığını anlatan Yaşar, "Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 olan destek programından, son 1 yıl içinde işletme kuran üretim sektöründeki girişimciler iş kurma desteğinden, 3 yıldır faaliyet gösteren işletmeler ise iş geliştirme desteğinden faydalanabilir." dedi.

        Yaşar, ilçede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, KOBİ ve girişimcilerin gerek başlangıç yıllarında desteklenmesi gerekse mevcut durumda sağlanan desteklerden etkin yararlanmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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