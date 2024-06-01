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        Yozgat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Yozgat'ta İHH öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:21 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:21
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        Yozgat'ta Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
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        Yozgat'ta İHH öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Terminal Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen katılımcılar, tekbir getirerek "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Kılıçarslan, insanlığın Filistin'de tarih boyunca en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini söyledi.

        İsrail'in, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini belirten Kılıçarslan, "Filistin'de 15 bin çocuk, 10 bin kadın olmak üzere 40 bine yakın kişi şehit edildi. 100 bin kişi yaralanırken, on binlerce kişi ise kayıp. Kayıp insanların İsrail tarafından gömüldüğü toplu mezarlar her gün açığa çıkıyor." diye konuştu.

        Etkinliğin sonunda dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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