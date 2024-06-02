İlkokul 2. sınıf öğrencileri İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin İngilizceyi sanal gerçeklik ortamında daha kolay öğrenebilecekleri uygulama geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer ve öğrenciler tarafından öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak için uygulama hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınarer, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli 3D görüntüler ve animasyonların entegre edildiği yenilikçi teknolojinin öne çıktığını belirtti. Bu teknolojinin, kullanıcılara kendilerini gerçek ortamda bulunuyorlarmış gibi hissettirdiğini ve ortamdaki nesnelerle etkileşimde bulunma imkanı sunduğunu anlatan Çınarer, şunları kaydetti:

"Son yıllarda popülerlik kazanan sanal gerçeklik uygulamaları birçok farklı alanda başarıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda, teknolojik araçlar olarak Unity3D oyun motoru ve Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü sıkça tercih edilmektedir. Yapılan araştırmalar, görsel, sesli ve etkileşimli içeriklerin öğrencilerin dikkatini çektiğini ve öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermektedir."

Çınarer, bu kapsamda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka Kulübü öğrencilerinden Kerem Can Kurt ve proje ekibi tarafından VR Tabanlı Yapay Zeka Destekli İngilizce Eğitim Platformu geliştirildiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı: