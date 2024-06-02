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        İlkokul 2. sınıf öğrencileri İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek

        Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin İngilizceyi sanal gerçeklik ortamında daha kolay öğrenebilecekleri uygulama geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:46
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        İlkokul 2. sınıf öğrencileri İngilizceyi sanal gerçeklik gözlüğüyle daha kolay öğrenebilecek
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        Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin İngilizceyi sanal gerçeklik ortamında daha kolay öğrenebilecekleri uygulama geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer ve öğrenciler tarafından öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak için uygulama hazırlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınarer, sanal gerçeklik, bilgisayar destekli 3D görüntüler ve animasyonların entegre edildiği yenilikçi teknolojinin öne çıktığını belirtti. Bu teknolojinin, kullanıcılara kendilerini gerçek ortamda bulunuyorlarmış gibi hissettirdiğini ve ortamdaki nesnelerle etkileşimde bulunma imkanı sunduğunu anlatan Çınarer, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda popülerlik kazanan sanal gerçeklik uygulamaları birçok farklı alanda başarıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda, teknolojik araçlar olarak Unity3D oyun motoru ve Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğü sıkça tercih edilmektedir. Yapılan araştırmalar, görsel, sesli ve etkileşimli içeriklerin öğrencilerin dikkatini çektiğini ve öğrenme motivasyonunu artırdığını göstermektedir."

        Çınarer, bu kapsamda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zeka Kulübü öğrencilerinden Kerem Can Kurt ve proje ekibi tarafından VR Tabanlı Yapay Zeka Destekli İngilizce Eğitim Platformu geliştirildiğini aktararak, şu bilgileri paylaştı:

        "Bu proje, dil öğrenme sürecini daha çekici ve etkili hale getirerek çocukları motive etmekte ve öğrencilerin hızlı öğrenme sürecini desteklemektedir. Uygulama, öğrencilerin İngilizce ders müfredatına uygun oyunlar ve sınavlar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda eğlenmeleri ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaşamaları amaçlanmıştır. Eğitim uygulaması, öğrencilere motive edici ve etkili bir İngilizce öğrenme ortamı sunmaktadır."

        Projenin TÜBİTAK'tan destek gördüğünü bildiren Çınarer, projenin geliştirme aşamalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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