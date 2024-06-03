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        Yozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama:

        Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 23:08
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        Yozgat Valiliğinden çok sayıda köpeğin ölü bulunmasına ilişkin açıklama:
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        Yozgat Valiliği, çok sayıda köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 'Yozgat'ta 20'nin üzerinde sokak köpeği ölü bulundu' başlıklı haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur." denildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konu ile alakalı Valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce soruşturma başlatılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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