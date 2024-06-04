Yerköy Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Yerköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Merkez binasındaki sergide 2023-2024 eğitim döneminde açılan kurslarda kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler yer aldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kursiyerlerin yıl boyu gösterdikleri emek ve özveriyi takdir ettiğini belirten Tan, "Halk Eğitim Merkezleri olarak her yaştan insana beceri kazandırmak ve boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan sağlamak için çeşitli kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarda kursiyerlerimiz, sadece el becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni insanlarla tanışarak sosyalleşme imkanı da buluyor. Bugün burada sergilediğimiz eserler, kursiyerlerimizin ne kadar yetenekli ve becerikli olduğunu gösteriyor. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.