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        Sorgun Kitap Fuarı'nı 55 bin kişi ziyaret etti

        Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sorgun Kitap Fuarı'nı, 55 bin 468 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:47
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        Sorgun Kitap Fuarı'nı 55 bin kişi ziyaret etti
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        Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sorgun Kitap Fuarı'nı, 55 bin 468 kişi ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gazetecilere, fuara ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kitap fuarının belediyenin en önemli kültür etkinlikleri arasında yer aldığını belirten Ekinci, "Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda 65 yazar, 80 yayınevinin kitapseverlerle buluştuğu Sorgun Kitap Fuarı'na, çevre illerden de ziyaretçiler geldi. Birbirinden seçkin yazar ve şairlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza etkinliğinin düzenlendiği fuarı bu yıl 55 bin 468 kişi ziyaret etti. Çevre illerden 9 bin 786 kişinin de transferi belediyece karşılandı." dedi.

        Gençlerin kitap fuarına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekinci, şunları kaydetti:

        "Gençlerin katılımı kitap fuarını zenginleştirdi. Onların çok ciddi ilgisini gördük. Bu bile başlı başına bir güzellik oldu. Gençlerimizin yanında kentin kültür hayatında bizzat var olan katılımcıların fuara ilgisini gördük. Bütün bu güzellikler kentin yaşamına büyük bir zenginlik kattı. Bu fuar hem kültürel anlamda kenti zenginleştirdi, renklendi hem de kentin markası oldu. Birçok yazar ve konuktan, Sorgun Kitap Fuarı'nın bulunduğumuz bölgedeki en iyi kitap fuarı olduğu değerlendirmesini bizzat dinledim. Bu, şehrimiz için büyük bir gurur kaynağı."

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