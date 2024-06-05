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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:19
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        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Özcan B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

        Kazada, araçtaki Burhan K. ve Kenan B. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Azat D. ise yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ekiplerce ambulansa alınıp Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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