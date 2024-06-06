Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Özkan, "Kazanın ilk anından itibaren, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerimiz çalışmaya başlamıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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