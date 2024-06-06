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        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:19
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        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Yozgat-Sivas kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

        Trafik kazasında 38 AEK 032 plakalı otomobilin sürücüsü İ.A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'tan Sivas istikametine giden yolda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

        Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Özkan, "Kazanın ilk anından itibaren, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerimiz çalışmaya başlamıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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