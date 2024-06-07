Yerköy'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki canlı hayvan pazarında incelemede bulundu.

Arslan, kurbanlık satışı yapacak üreticilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi.

Arslan, hayvan pazarındaki incelemelerinde üreticilerin satış koşullarını değerlendirerek, pazarı hazır hale getirdiklerini, üreticilerin taleplerine önem verdiklerini söyledi.

Arslan, "Amacımız, hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın bayram sürecinde herhangi bir sorun yaşamadan, huzur ve güven içinde kurban alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Üreticilerimize belediye olarak gerekli desteği sağlayacağız." dedi.