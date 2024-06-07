Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yerköy'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı

        Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki canlı hayvan pazarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerköy'de canlı hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki canlı hayvan pazarında incelemede bulundu.

        Arslan, kurbanlık satışı yapacak üreticilerle sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinledi.

        Arslan, hayvan pazarındaki incelemelerinde üreticilerin satış koşullarını değerlendirerek, pazarı hazır hale getirdiklerini, üreticilerin taleplerine önem verdiklerini söyledi.

        Arslan, "Amacımız, hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın bayram sürecinde herhangi bir sorun yaşamadan, huzur ve güven içinde kurban alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Üreticilerimize belediye olarak gerekli desteği sağlayacağız." dedi.

        Başkan Arslan'a Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, Belediye Meclis üyeleri Ökkeş Arslan ve Mustafa Öcek de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Okan Buruk tek tek açıkladı
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Bir cinayetin kriminal raporu... Gamze'yi balkondan kocası attı!
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        Baby Reindeer'ın 'gerçek' Martha'sı Netflix'e dava açtı
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        4 saat arayla 2 kız kardeş ölü bulunmuştu! Sorgu zamanı!
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Everest dahil, üç Himalayalar zirvesinden 11 ton çöp toplandı
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Burcu Kara ameliyat oldu
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Karısını boğarak öldüren koca intihar etti!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ali Koç, stat projesini paylaştı!
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Sağanak ve sıcak uyarıları
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Enflasyon yıl sonunda ne olur?
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var
        Led ekran öğrencilerin üzerine düştü: Yaralılar var

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Yozgat'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Yozgat'ta köy okulunun kapatılması kararına velilerden tepki
        Yozgat'ta köy okulunun kapatılması kararına velilerden tepki
        Sorgun Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Sorgun Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        Yozgat'ta otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Yozgat'ta otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Yozgat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü