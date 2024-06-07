Sorgun Belediyesi eski sandalyeleri banka dönüştürdü

Sorgun Belediyesi, kullanılamaz hale gelen metal sandalyelerden yeni banklar yaparak, şehrin çeşitli noktalarına yerleştirdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, uzun yıllardır belediye meydanında hizmet veren ve zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen metal sandalyelerin, geri dönüşüm projesi kapsamında yeniden değerlendirildiğini, belediye ekipleri tarafından titizlikle onarılarak, ikişerli banklar haline getirildiğini belirtti.

Bu girişimin, sadece şehrin estetik görünümünü iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincinin artmasına da katkı sağladığını vurgulayan Ekinci, "Eskiyen ve atıl duruma düşen sandalyeleri çöpe atmaktansa atölyemizde onarıp, yeniden kullanıma sunduk. Yaptığımız bu çalışmanın çevremiz ve ekonomimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın geri dönüşüme olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz." dedi.