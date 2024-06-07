Yozgat'ta kuyumcu dükkanına giren hırsız güvenlik kamerasınca görüntülendi

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir hırsızın kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Güneş Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının camını sert bir cisimle kıran hırsız, tezgahtaki 8 bilezik, altın kolye ve saati çalarak kaçtı.

Bu sırada durumu fark eden iş yeri sahibi şüpheliyi yakalamak için peşinden koşmasına rağmen başarılı olamadı.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.