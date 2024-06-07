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        Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

        Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:57
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        Yozgat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
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        Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

        Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.

        Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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