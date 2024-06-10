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        Sorgun'da Bilim ve Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim ve Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:58
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        Sorgun'da Bilim ve Halk Oyunları Şenliği düzenlendi
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        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bilim ve Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrenciler tarafından açılan stantları gezdi.

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