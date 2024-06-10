Sorgun'da Bilim ve Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrenciler tarafından açılan stantları gezdi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

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