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        Bahadın belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın belesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlı temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:39
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        Bahadın belesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın belesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlı temizliği yapıldı.

        Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda mezarlık ziyareti yapabilmesi için belde mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

        Eroğlu, arife ve bayram günü mezarlık ve parklara ziyaretlerin yoğunlaşacağını belirterek, gerek temiz bir ortamda bayram geçirmek gerekse kene olaylarına karşı önlem amacıyla ekiplerin mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

        Eroğlu, mezarlıklar için Ankara'dan çiçek getiren Bahadın Kültür Derneği üyeleri ve temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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