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        Motosikletin trafiği tehlikeye düşürme anını araç kamerası kaydetti

        Yozgat'ta motosikletli 2 kişinin trafiği tehlikeye düşürerek seyretmesi ve bir minibüsün camına yumruk atması araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:09
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        Motosikletin trafiği tehlikeye düşürme anını araç kamerası kaydetti
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        Yozgat'ta motosikletli 2 kişinin trafiği tehlikeye düşürerek seyretmesi ve bir minibüsün camına yumruk atması araç kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, D-200 kara yolunda kendisi gibi kasksız olan arkasındaki yolcuyla ilerleyen motosikletin sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü, yaklaştıkları bir minibüsün camına da arkadaşıyla yumruk attıkları görülüyor.

        Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, motosikletin sürücüsüne ceza işlem uygulandığı, aracın trafikten men edildiği, şüpheliler hakkında "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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