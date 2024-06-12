Motosikletin trafiği tehlikeye düşürme anını araç kamerası kaydetti

İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntüde, D-200 kara yolunda kendisi gibi kasksız olan arkasındaki yolcuyla ilerleyen motosikletin sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü, yaklaştıkları bir minibüsün camına da arkadaşıyla yumruk attıkları görülüyor.

Yozgat'ta motosikletli 2 kişinin trafiği tehlikeye düşürerek seyretmesi ve bir minibüsün camına yumruk atması araç kamerasına yansıdı.

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