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        Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:00
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        Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        A.Ş. idaresindeki 66 AC 272 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Alaca kavşağında kırmızı ışıkta duran Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, Ş.K. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kasım K, gazetecilere, Ağrı'ya doğru gittiklerini belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobil, bizim araca çarptı. 4 kişi yaralandı, bana bir şey olmadı. Gelirse mala gelsin, cana gelmesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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