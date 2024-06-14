Sorgun'da 14 bin 792 öğrenci karne aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 14 bin 792 öğrenci yaz tatiline girdi.

Agahefendi İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, anaokulunda 421, ilk ve ortaokullarda 10 bin 475, liselerde 3 bin 896 olmak üzere toplam 14 bin 792 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öcal, velilerden karnesi iyi olmayan öğrencilere anlayışla davranmalarını isteyerek, "Öğrencilerimiz yorucu bir eğitim öğretim yılı geçirdi. Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaklar. Öğrencilerimizden dinlenmenin yanında kitap okumalarını da istiyoruz. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.