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        Sorgun'da 14 bin 792 öğrenci karne aldı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 14 bin 792 öğrenci yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:34
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        Sorgun'da 14 bin 792 öğrenci karne aldı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 14 bin 792 öğrenci yaz tatiline girdi.

        Agahefendi İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, anaokulunda 421, ilk ve ortaokullarda 10 bin 475, liselerde 3 bin 896 olmak üzere toplam 14 bin 792 öğrencinin karne aldığını söyledi.

        Sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öcal, velilerden karnesi iyi olmayan öğrencilere anlayışla davranmalarını isteyerek, "Öğrencilerimiz yorucu bir eğitim öğretim yılı geçirdi. Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaklar. Öğrencilerimizden dinlenmenin yanında kitap okumalarını da istiyoruz. Unutmayalım ki, okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.

        Törene Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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