Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bir binanın bodrum katını su bastı.

Kent merkezi ve köylerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan kopan kalaslar bazı araçlara hasar verdi.

Yozgat’ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.

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