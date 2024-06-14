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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 21:20 Güncelleme: 14.06.2024 - 21:32
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        Yozgat'ta şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Yozgat’ta şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, su baskınları yaşandı.

        Kent merkezi ve köylerde akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, 8 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi. Çatıdan kopan kalaslar bazı araçlara hasar verdi.

        Rüzgarın ardından başlayan sağanak ise yollarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler su birikintisi olan yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bir binanın bodrum katını su bastı.

        Belediye itfaiye ekipleri, çatılardan yollara düşen kalas parçalarını temizledi, AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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