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        Sorgun'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:57
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        Sorgun'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

        Sorgun Müftüsü İsa Yaykın AA muhabirine, İslamiyet’te dini bayramlar öncesi kabir ziyaretlerinin ayrı bir yeri olduğunu, Müslümanların özellikle arife günü ve bayramın birinci günü kaybettikleri yakınlarına dua okumak için mezarlıkları ziyaret ettiğini belirtti.

        Gerek sıcak havanın gerekse artan trafik yoğunluğunun insanları olumsuz etkilediğini ifade eden Yaykın, "Özellikle mezarlığa çıkan yollarda aşırı trafik yoğunluğu yaşanmakta. Vatandaşlarımızdan bu mübarek günler hatrına sinirlerine hakim olmalarını rica ediyoruz. Sorgunlu hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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