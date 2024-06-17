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        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:55
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        Yozgat'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Tüm katılımcıların bayramını kutlayan Özkan, "Elbette zaman zaman sıkıntılarımız, dertlerimiz oluyor. Anadolu koskoca bir coğrafya, koskoca bir ocak, bu ocağın dumanı, bu ocağın ateşi hep tütmeye devam ediyor. Arkadan yiğitlerimiz, erlerimiz, erenlerimiz geliyor. Allah milletimizi, devletimizi var etsin. Bu vesileyle başta rahmetli Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugünlerde emeği olan bütün vatan evlatlarını selamlıyor. İlimizin, ülkemizin ve de tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

        Milletvekilleri Akgül, Şahan ve Sedef de konuşma yaptı.

        Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, bayramda hizmet veren kurumları ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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