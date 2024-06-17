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        Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı piknikçileri ağırlıyor

        Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde piknik yaparak dinlenmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:43
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        Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı piknikçileri ağırlıyor
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        Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde piknik yaparak dinlenmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

        Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen vatandaşlar ikinci günde, kurban etiyle mangal, semaverde çay yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

        Ailesi ve misafirleriyle piknik yapan Recep Yalçın, dün kurban kestiklerini, bugün de Çamlık Milli Parkı'na geldiklerini söyledi.

        Cezminur Kaplan da çocuklarıyla piknik yaptıklarını belirterek, "Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü, çocuklar Ankara'dan geldi, onlarla Çamlık Milli Parkı'na çıkmanın keyfini süreceğiz inşallah. Bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

        Denizli'den gelen Şahin Uçkun ise "Kardeşlerimizi ziyarete geldik. Dün kurbanımızı kestik, bugün de mangalımızı yakacağız, afiyetle yiyeceğiz. Bütün dostları Çamlık Milli Parkı'na bekleriz. Buraya daha önce de gelmiştik, çok beğendik. Çok güzel bir yer. Her yönüyle göl, orman, Yozgat'ın çok güzel bir parkı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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