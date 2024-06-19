Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

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