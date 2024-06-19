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        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:03 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:03
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        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

        M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

        M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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