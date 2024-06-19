Sorgun Müftülüğüne Kurban Bayramı'nda 752 kurban bağışlandı

Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Türkistan'da kurban kesimi yapıldığını aktaran Yaykın, "Sorgun Müftülüğü olarak 330 gönüllü kardeşimizle çalışarak Sorgunlu hemşehrilerimizin 752 vekaletle kurban emanetlerini aldık. Kurbanları Pakistan, Suriye, Filistin, Mısır, Çad, Burkina Faso, Cibuti, Balkanlar, Doğu Türkistan ve dünyanın değişik yerlerine ulaştırdık. Desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah vatandaşlarımızın kurbanlarını kabul etsin." dedi.

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