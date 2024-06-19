Yozgat'ta 14 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için 19 Mayıs-19 Haziran'da çalışma yürüttü.
Belirlenen adresleree düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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