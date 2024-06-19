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        Yozgat'ta jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

        Yozgat Merket İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:23
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
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        Yozgat Merket İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Hasat mevsiminin başlaması ve yollarda traktör yoğunluğunun artması nedeniyle jandarma trafik ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamada çiftçileri bilgilendirdi.

        Yozgat-Boğazkale yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konuları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, römorklardaki eskiyen reflektörleri yenileriyle değiştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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