Yozgat'ta jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi
Yozgat Merket İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Yozgat Merket İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Hasat mevsiminin başlaması ve yollarda traktör yoğunluğunun artması nedeniyle jandarma trafik ekipleri gerçekleştirdikleri uygulamada çiftçileri bilgilendirdi.
Yozgat-Boğazkale yolunda traktör sürücülerini durduran ekipler, gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konuları ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Ekipler, römorklardaki eskiyen reflektörleri yenileriyle değiştirdi.
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