Yozgat Valiliğinden "doğal gaz kokusu" açıklaması

Yozgat'ta ev ve iş yerlerinden yoğun doğal gaz kokusu geldiği şikayetleri üzerine Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğal gaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürmeli Gaz Şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu süreçte, ikametlerinde gaz kokusu alan vatandaşlarımızın evlerini havalandırmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."