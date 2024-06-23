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        Yozgat Valiliğinden "doğal gaz kokusu" açıklaması

        Yozgat'ta ev ve iş yerlerinden yoğun doğal gaz kokusu geldiği şikayetleri üzerine Valilik tarafından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:31 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:31
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        Yozgat Valiliğinden "doğal gaz kokusu" açıklaması
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        Yozgat'ta ev ve iş yerlerinden yoğun doğal gaz kokusu geldiği şikayetleri üzerine Valilik tarafından açıklama yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğal gaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sürmeli Gaz Şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu süreçte, ikametlerinde gaz kokusu alan vatandaşlarımızın evlerini havalandırmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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