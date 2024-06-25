Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Sarıkaya ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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