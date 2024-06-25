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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi

        Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:38
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        Yozgat'ta tarihi eser niteliğinde 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi
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        Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Sarıkaya ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

        Araçta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma dönemine ait 330 sikke ve 49 altın obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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