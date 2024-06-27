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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:37
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Özkan ile görüştü.

        Özkan'a plaket takdim eden Çetin, Yozgat'ın huzur şehri olduğunu, Yozgat'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu söyledi.

        Daha sonra Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

        Çetin, "Şehit yakınları, gazilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Emrinize amedeyiz. Bu vatan için, bu millet için, şanlı ay yıldızlı al bayrağımız için hayatını feda eden şehitlerimizi, şükran ve minnetle anıyoruz. Biz de bu hilal uğruna bayrağa sarılmaya hazırız." dedi.

        Ziyaretin ardından tarihi bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Çetin, bir vatandaşın asker kardeşi ile telefonla görüştü.

        Vali Mehmet Ali Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin'i Yozgat'ta misafir etmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Çetin, İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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