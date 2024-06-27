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        Yozgat'ta istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü öldü

        Yozgat'ta geri manevra yaparken istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:06
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        Yozgat'ta istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü öldü
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        Yozgat'ta geri manevra yaparken istinat duvarından düşen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Saim Polat (76) idaresindeki plakasız ATV, kent merkezi Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Kürşad Caddesi'nde, geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polat'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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