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        "Kara şimşek"in Yozgat'taki ekim alanı genişliyor

        ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta ekim alanı 170 bin dekardan bu yıl 224 bin 265 dekara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:01
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        "Kara şimşek"in Yozgat'taki ekim alanı genişliyor
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        ÖMER ERTUĞRUL - Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci sırada yer alan Yozgat'ta ekim alanı 170 bin dekardan bu yıl 224 bin 265 dekara yükseldi.

        Hububatın yanında ek gelir elde etmek isteyen çiftçiler, nadas alanlarını halk arasında "kara şimşek" olarak adlandırılan yeşil mercimek ekerek değerlendiriyor.

        Yeşil mercimek hasadını önceki yıllarda tırpan ve traktörün arkasına takılan "mastar" isimli aparatla geleneksel yöntemlerle yapan çiftçiler, hem maliyeti düşürmek hem de zamandan tasarruf etmek amacıyla biçerdöverle hasat yapmaya başladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, kentte yeşil mercimek hasadının başladığını anlattı.

        Geçen yıla göre yeşil mercimekte ekim alanının genişlediğini ifade eden Özkaya, "Geçen yıl 170 bin dekar alanda ekim yapılmıştı. Bu yıl ise 224 bin 265 dekar alanda ekim yapıldı ve 25 bin ton rekolte bekliyoruz. Yeşil mercimek ekimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait enstitülerde geliştirilen mercimek türlerinin deneme ekimlerini yapmaktayız." dedi.

        - Biçerdöverle hasat, maliyeti düşürüp zamandan tasarruf sağladı

        Sorgun ilçesine bağlı Gümüşkavak köyünde çiftçilik yapan Erdal Yerden de yeşil mercimek hasadının başladığını belirtti.

        Geçen yıl 500 dönüm, bu yıl da 1200 dönüm yeşil mercimek ektiğini belirten Yerden, şöyle konuştu:

        "Yıllarca traktörün arkasına takılan mastarla hasat yapıyor, yarısını döküyor ve işçi bulamıyorduk, çok perişan oluyorduk. Yağmur yağdığı zaman bir ay destelerin dönmesi ve kuruması gerekiyordu. Şimdi biçerdöver biçiyor, römorka boşalıyor. İstersen hemen tüccara götür sat. Geleneksel yöntemle yapılan hasatta maliyetler yüksekti. Mastarla geçen sene dönümünü 450-480 lira arasında biçiyorlardı. Bu yıl 900-1000 liraya biçiliyor. Biçerdöver dönümünü 300 liraya biçiyor, römorka boşaltıyor. Pırıl pırıl, üründe kırık olmuyor."

        Peyniryemez köyü muhtarı Kadir Solak da biçerdöverle hasadın kolay olduğunu, ürünün temiz biçildiğini belirtti.

        Yeşil mercimek ekimini her yıl artırdıklarını anlatan Solak, "Önceden işçi sıkıntımız oluyordu. Şu an biçerdöverle hasat yapıyoruz. Hem işimiz kolay oluyor hem çabuk oluyor hem de zamandan tasarruf sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Biçerdöver sahibi Seyyar Dursun da yeşil mercimek hasadında biçerdöver tercih edilmesiyle kendilerine iş çıktığını ve memnun olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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