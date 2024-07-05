Yozgat'ta çıkan yangında 1000 dekar buğday tarlası yandı

Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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