Sorgun 2. Sanat Çalıştayı sona erdi

Eserleri açtıkları sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade eden Gül, "Çalıştayımıza Türkiye genelinden ve ilçemizden 17 ressam ve 1 mozaik sanatçısı katıldı. Sanatçılarımız çalıştay süresince toplam 39 eser üretti. Akşama kadar sergilenecek eserlerin satışı olmayacak." dedi.​​

Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Ergin Gül, yaklaşık bir hafta süren çalıştayda sanatçıların 34 resim ve 5 mozaik eser ürettiğini belirtti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ve eşi Sevil Gül tarafından organize edilen çalıştay, sergi açılışıyla tamamlandı.

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