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        Yozgat OSB'de altyapı yenileme çalışması başlatıldı

        Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), geniş kapsamlı altyapı yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:27
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        Yozgat OSB'de altyapı yenileme çalışması başlatıldı
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        Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), geniş kapsamlı altyapı yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, OSB'de atık su ve yağmur suyu kanalları, kaldırım ve asfalt yenileme çalışmasına başlanıldığı belirtildi.

        Yenileme çalışmalarıyla bölgenin sanayi potansiyelinin artırılması ve işletmeler için daha sağlam altyapı sunulmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan iyileştirmelerle sanayi bölgesindeki yol, su ve çevre düzenlemeleri önemli ölçüde güçlendirilecek. Bu da yatırımcılar ve bölge halkı için önemli avantajlar sağlayacak. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi bu hizmetin gelmesinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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