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        Sorgun'da 23 çeşit hububatın deneme ekimi yapıldı

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, ilçede bu yıl hububatta 23 çeşidin deneme ekimi yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:16
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        Sorgun'da 23 çeşit hububatın deneme ekimi yapıldı
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, ilçede bu yıl hububatta 23 çeşidin deneme ekimi yapıldığını söyledi.

        Canbolat, AA muhabirine, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen buğday ve arpa tohumu çeşitlerinin deneme ekimlerinin ilçenin değişik bölgelerinde yapıldığını belirtti.

        Köylerde 14 çeşit buğday, 6 çeşit arpa ve 3 çeşit mercimek tohumunun deneme olarak ekildiğini ifade eden Canbolat, "Ekim işlemleriyle verim ve maliyet açısından karşılaştırma yapılmak suretiyle ürün çeşitlerinin iklim ve toprak uyumluluğu gözlem altına alınıyor." dedi.

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