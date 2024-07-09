Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasa dışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.

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