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        Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:09
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        Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için 1-10 Temmuz'da çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 4 ay 20 gün ile 7 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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