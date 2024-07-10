Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanması için 1-10 Temmuz'da çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 4 ay 20 gün ile 7 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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