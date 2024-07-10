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        Yozgat'ta sağanak

        Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:37 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:37
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        Yozgat'ta sağanak
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        Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

        Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

        Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları açmak için çaba gösterdi.

        İş yerini su basan Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Tolu, aşırı yağmurun etkisiyle mazgalların tıkandığını anlattı.

        Altyapının yetersiz kaldığını ifade eden Tolu, "Her yağmur sonrası iş yerlerimizi su basıyor. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz." dedi.

        İsmail Toprak da iş yerindeki makine ve cihazların zarar gördüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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