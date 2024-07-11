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        Bahadın Belediyesi, şiddetli yağıştan etkilenen tarım işçilerini evlere yerleştirdi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye, dün sağanak nedeniyle oluşan selde çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yardım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:20
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        Bahadın Belediyesi, şiddetli yağıştan etkilenen tarım işçilerini evlere yerleştirdi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye, dün sağanak nedeniyle oluşan selde çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerine yardım yaptı.

        Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, dün beldelerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

        Eroğlu, tarım işçilerinin yaşadığı çadırların da yağıştan etkilendiğini ifade ederek, "Çadırda yaşayan 5 aileyi evlere yerleştirdik. 20'nin üzerinde aileye branda, 100 kadar battaniye, yorgan ve erzak dağıttık. 1 saat içinde yaklaşık 100 mağdurun ihtiyaçlarını giderdik. Bu vatandaşlarımızı bir müddet evlerimizde konuk edeceğiz." dedi.

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