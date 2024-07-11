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        Sorgun'da hibe düve alım desteği başladı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:19
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        Sorgun'da hibe düve alım desteği başladı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yüzde 50 hibe düve alım desteği başladı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, bu yıl 56 kişinin düve alımına hak kazandığını söyledi.

        Geçen yıl hibe düve alımı için başvuru yapan 56 kişinin tamamının hak sahibi olduğunu belirten Canbolat, "Hibe oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Düve alım desteğinde tek şart, hayvanların alım yerinin hastalıktan ari işletmeler olması. Şu an 2 üreticimiz düve desteği aldı. Kalanlar aralıklarla yıl sonuna kadar alacak." dedi.

        Sorgun'un ülke genelinde düve hibesine en çok talep eden ilçeler arasında yer aldığını aktaran Canbolat, başvuruların yetiştiricilere SMS ile bildirildiğini, SMS sistemine www.sorguntarim.com adresinden kayıt olunabildiğini ifade etti.

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