Yozgat Emniyet Müdürlüğünden "huzur" uygulaması

Uygulamada, 2 bin 261 kişi, 725 araç sorgulandı. 46 park, 7 metruk bina, 26 okul ve çevresi kontrol edilirken 72 umuma açık iş yeri denetlendi.

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