Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
K.U. idaresindeki plakasız motosiklet, Ankara-Yozgat kara yolu Sekili köyü mevkisinde ters yönde ilerlerken Y.Ö'nün kullandığı 66 ABD 707 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öldüğü belirlenen K.U'nun cenazesi, Yerköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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