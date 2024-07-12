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        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 00:02
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        Yozgat'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        K.U. idaresindeki plakasız motosiklet, Ankara-Yozgat kara yolu Sekili köyü mevkisinde ters yönde ilerlerken Y.Ö'nün kullandığı 66 ABD 707 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde öldüğü belirlenen K.U'nun cenazesi, Yerköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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